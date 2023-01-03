НАМИ передаст приобретенные российские активы Nissan АвтоВАЗу

Подведомственный Минпромторгу Научно-автомоторный институт (НАМИ) передает АвтоВАЗу российские активы японского автоконцерна Nissan. Об этом сообщил во вторник, 3 января, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил о недавно принятом решение Nissan передать акции НАМИ и намерении НАМИ, в свою очередь, передать эти акции АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada.

«Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге», — сказал Мантуров в беседе с телеканалом РБК.

Ранее, 21 декабря, президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым теперь управляет АвтоВАЗ, начнут выпускать автомобили под брендом Lada. Соколов подчеркивал, что автомобили станут собирать в тех сегментах и классах, которые не будут конкурировать с моделями, выпускаемыми в настоящее время на Волжском автомобильном заводе.

В ноябре НАМИ приобрел все российские активы японского автоконцерна Nissan. В том числе выкупил производственные мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

При этом НАМИ, как заявлял тогда Мантуров, будет иметь возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, а также создавать совместные предприятия.