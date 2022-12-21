АвтоВАЗ будет выпускать автомобили Lada на площадке Nissan в Петербурге

На бывшем заводе Nissan в Петербурге, которым теперь управляет АвтоВАЗ, начнут выпускать автомобили под брендом Lada. Об этом 21 декабря сообщил журналистам президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada», — сказал он.

Соколов подчеркнул, что автомобили станут собирать в тех сегментах и классах, которые не будут конкурировать с моделями, выпускаемыми в настоящее время на Волжском автомобильном заводе.

В ноябре Научно-автомоторный институт (НАМИ) приобрел все российские активы японского автоконцерна Nissan. В том числе выкупил производственные мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

При этом НАМИ, как заявлял вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, будет иметь возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, а также создавать совместные предприятия.