Похитителю граффити Бэнкси в Гостомеле предъявили обвинение

В Гостомеле сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение мужчине, который подозревается в попытку похищения граффити Бэнкси. Об этом в понедельник, 2 января, заявили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

Согласно имеющейся информации, злоумышленник прибыл из Киева, чтобы демонтировать работу уличного художника и впоследствии продать изображение. Для совершения преступления мужчина заручился поддержкой нескольких человек, которых убедил в законности своих действий.

Житель столицы вместе с сообщниками срезал часть покрытия стены здания, на котором находился рисунок, замотал стрейч-пленкой и собирался погрузить в автомобиль, когда его остановили сотрудники военной администрации.

Отмечается, что граффити удалось восстановить.

Задержанному предъявили обвинения по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины («Законченное покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения»), ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Как сообщает издание Delo.ua, инициатором неудавшегося хищения оказался волонтер Сергей Довгий. Он заявлял, что хотел продать изображение на аукционе, а вырученные деньги потратить на помощь украинской армии.

Об исчезновении произведения Бэнкси в Гостомеле сообщалось ранее, 2 декабря. Граффити было нанесено на утеплитель в стене, и «его украли, подрезав пенопласт».

12 ноября британский художник Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими новыми работами в нескольких населенных пунктах Киевской области. В частности, в ноябре одна из работ мастера стрит-арта появилась на стене дома в поселке Бородянка, расположенного примерно в 35 км от Киева. На развалинах многоэтажки Бэнкси изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках.

В том же месяце сообщалось, что граффити Бэнкси внесут в список культурного наследия на Украине.