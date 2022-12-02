Вандалы срезали с фасада здания в Гостомеле граффити уличного художника Бэнкси

В Гостомеле Киевской области Украины вандалы срезали граффити британского художника стрит-арта Бэнкси. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика страны» в пятницу, 2 декабря.

Отмечается, что изображение было нанесено на утеплитель в стене, и «его украли, подрезав пенопласт».

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что граффити Бэнкси в поселке Бородянка Киевской области внесут в список культурного наследия.

Отмечалось, что работы художника в поселке в ближайшее время планируется обезопасить от негативного влияния погодных условий и вандализма. В частности, объекты собираются покрыть защитным стеклом, а также установить подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.

О том, что Бэнкси использовал стену разрушенного дома в Бородянке для создания очередной инсталляции, стало известно 11 ноября.

Автор выложил фотографию своей работы в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На развалинах многоэтажки Бэнкси изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках.