Граффити Бэнкси внесут в список культурного наследия на Украине

Граффити британского художника стрит-арта под псевдонимом Бэнкси в поселке Бородянка Киевской области внесут в список культурного наследия. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило издание «Украинские новости».

«Начата процедура внесения упомянутых граффити Бэнкси в Бородянке в список объектов культурного наследия в соответствии с порядком, определенным в законе», — говорится в ответе исполняющего обязанностей главы Бородянки Георгия Ерко на запрос издания.

Работы художника в поселке в ближайшее время планируется обезопасить от негативного влияния погодных условий и вандализма. Отмечается, что объекты покроют защитным стеклом, а также установят подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.

Местной полиции уже сообщили о необходимости защиты объектов, добавили власти Бородянки.

О том, что Бэнкси использовал стену разрушенного дома в Бородянке для создания очередной инсталляции, стало известно 11 ноября. Автор выложил фотографию своей работы в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На развалинах многоэтажки Бэнкси изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках.

Ранее, 4 июня, в подмосковном Орехово-Зуеве уличные художники изобразили граффити с погибшим в Гостомеле десантником. Под рисунком разместили строки из песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

Уличное творчество, отражающее нынешнюю общественно-политическую повестку, всё чаще стало появляться на улицах российских городов. Например, 2 мая на стене здания штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске появился стрит-арт с изображением украинской бабушки, которая с советским флагом встретила украинских боевиков, ошибочно приняв их за российскую армию, а после отказалась обменять красное знамя на продукты от украинских бойцов.