Криштиану Роналду может перейти в «Ньюкасл» летом

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды. Об этом 2 января сообщает издание Marca.

По информации источника издания, в контракте португальца есть пункт, по которому Роналду может перейти в «Ньюкасл», если команда квалифицируется в Лигу чемпионов.

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Наср». Играть за команду футболист будет с 1 января.

Как сообщила газета Marca, переговоры между Роналду и клубом начались в ноябре во время чемпионата мира по футболу в Катаре. По информации издания, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года — до 2025 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

Сам нападающий заявил, что рад переходу в новый клуб и вдохновлен работой футбольной команды.