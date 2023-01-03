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Лавров высоко оценил взаимоотношения РФ и Сербии в 2022 году

Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее занятость
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправил телеграмму главе МИД Сербии Ивице Дачичу, в которой поздравил иностранного коллегу с новогодними праздниками и днем рождения. Сообщение было опубликовано на сайте сербского внешнеполитического ведомства в понедельник, 2 января.

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«В уходящем году, несмотря на непростые международные обстоятельства, российско-сербские отношения в очередной раз прошли проверку на прочность <...> Всегда открыты для контактов с сербскими друзьями, хотя и понимаю, что вы сейчас сильно заняты», — подчеркнул Лавров.

Он также заявил о готовности укреплять и развивать двусторонние контакты между государствами, а также «оказывать братскую поддержку Белграду в отстаивании законных национальных интересов».

Ранее, 28 декабря, президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическое содействие в период обострения ситуации с Косово и Метохией.

15 декабря Вучич подчеркнул, что наличие таких союзников в ООН, как Россия и Китай, которые не одобряют независимость Косово, драгоценно для Сербии.

До этого, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Белграду отстаивать собственные интересы в конфликте с Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН. По ее словам, российская сторона встревожена новым обострением обстановки в сербском крае.

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