Лавров высоко оценил взаимоотношения РФ и Сербии в 2022 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправил телеграмму главе МИД Сербии Ивице Дачичу, в которой поздравил иностранного коллегу с новогодними праздниками и днем рождения. Сообщение было опубликовано на сайте сербского внешнеполитического ведомства в понедельник, 2 января.
«В уходящем году, несмотря на непростые международные обстоятельства, российско-сербские отношения в очередной раз прошли проверку на прочность <...> Всегда открыты для контактов с сербскими друзьями, хотя и понимаю, что вы сейчас сильно заняты», — подчеркнул Лавров.
Он также заявил о готовности укреплять и развивать двусторонние контакты между государствами, а также «оказывать братскую поддержку Белграду в отстаивании законных национальных интересов».
Ранее, 28 декабря, президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическое содействие в период обострения ситуации с Косово и Метохией.
15 декабря Вучич подчеркнул, что наличие таких союзников в ООН, как Россия и Китай, которые не одобряют независимость Косово, драгоценно для Сербии.
До этого, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Белграду отстаивать собственные интересы в конфликте с Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН. По ее словам, российская сторона встревожена новым обострением обстановки в сербском крае.