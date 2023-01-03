Die Welt узнала об опасениях немцев за свое будущее

Каждый четвертый гражданин Германии говорит, что его финансовое положение ухудшилось. Об этом 2 января сообщила газета Die Welt со ссылкой на данные исследования потребительского доверия, проведенное консалтинговой фирмой EY.

Отмечается, что из-за растущих расходов на электроэнергию и рост стоимости жизни немцы стали больше экономить.

«Инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни сейчас оказывают огромное давление на людей», — приводит слова генерального директора EY в Германии Хенрика Алерса издание.

Согласно результатам исследования, почти каждый четвертый из тысячи респондентов оценивает свое нынешнее финансовое положение более негативно, чем когда-либо прежде. Как минимум 56% немцев пессимистично смотрят в будущее. В предыдущем году этот показатель составлял всего 34%, а до начала пандемии коронавируса обычным явлением на протяжении длительного периода времени были значения в районе 20%.

Каждый десятый респондент не надеется на улучшение экономики Германии. В связи с этим такие темы, как климатические проблемы и загрязнение окружающей среды, отходят на второй план, отмечает газета.

Ранее, 30 декабря, стало известно, что Германия с беспокойством готовится к следующему году из-за пессимистических экономических прогнозов. Директор Института германской экономики Михаэль Хютер пояснил, что всё дело в нехватке квалифицированных специалистов и новой рабочей силы, которую сейчас крайне дорого привлечь.

24 декабря газета Handelsblatt сообщила, что цены на газ и электричество для немецких домохозяйств вырастут в январе 2023 года. Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%. При этом издание отмечает, что объявленная государством поддержка не окажет существенного влияния на счета немцев.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении к жителям ФРГ в пятницу, 23 декабря, заявил что конфликт на Украине непросто дается гражданам Германии, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать. Президент Германии назвал тяжелыми нынешние времена.