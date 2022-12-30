В Германии готовятся к экономически тяжелому 2023 году

Германия с беспокойством готовится к следующему году из-за пессимистических экономических прогнозов. О грядущих тяжелых временах для страны сообщает в пятницу, 30 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на немецкий телеканал Das Erste.

В репортаже говорится, что процветающая в прошлом году строительная отрасль пострадала от роста расходов и повысившихся процентов по кредитам. В гастрономической сфере и в гостиничном бизнесе, которые восстанавливаются после пандемии коронавируса, дела обстоят лучше.

«Большинство промышленных объединений ожидает спада производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы», — подчеркивается в сюжете.

Директор Института германской экономики Михаэль Хютер пояснил, что всё дело в нехватке квалифицированных специалистов и новой рабочей силы, которую сейчас крайне дорого привлечь.

28 декабря «ИноТВ» рассказали о сюжете того же телеканала об экономии энергии в городах ФРГ из-за кризиса. В рабочих офисах температура теперь не поднимается выше 19 °С, воздух в автобусах и поездах прогревается вместо прежних 19 °С только до 16 °С. Во многих населенных пунктах решили закрыть ведомства и учреждения в новогодний период на более долгое время, чем обычно.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении к жителям ФРГ в пятницу, 23 декабря, заявил что конфликт на Украине непросто дается гражданам Германии, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать. Президент Германии назвал тяжелыми нынешние времена.