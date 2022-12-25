Жителей ФРГ предупредили о подорожании газа и электричества в 2023 году

Цены на газ и электричество для немецких домохозяйств вырастут в январе 2023 года. Об этом 24 декабря сообщила газета Handelsblatt.

Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%. При этом издание отмечает, что объявленная государством поддержка не окажет существенного влияния на счета немцев.

«Запланированные на начало года ценовые потолки в лучшем случае немного смягчат резко возросшие расходы на электроэнергию и газ. Несмотря на то что в будущем федеральное правительство ограничит цены на энергию, в январе потребители электроэнергии будут платить в среднем на 44% больше, чем осенью 2021 года», — говорится в статье.

Согласно исследованию, на которое ссылается газета, среднестатистическая семья с электропотреблением в 4000 кВт·ч с января по конец года вынуждена будет заплатить в среднем €1764. При этом ценовой потолок обеспечит приостановку роста цен лишь на 5%.

Ранее, 9 декабря, глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

При этом, как написал 27 ноября журнал Der Spiegel, несмотря на сокращение потребления газа, новый год для немцев начнется с очередного повышения цен на электроэнергию и индексации тарифов. Так, отмечалось, что в Кельне счета взлетят почти на 130%. С резким ростом цен столкнутся и другие города.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что «Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.