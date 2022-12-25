Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине планируют поднять тарифы на воду дважды в 2023 году
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Подполковник ВСУ сообщил о массовом дезертирстве бойцов в подразделении
Мир
Во Франции напомнили о поддержке населением переговоров о мире на Украине
Мир
Жителей ФРГ предупредили о подорожании газа и электричества в 2023 году
Мир
На Украине заявили о выделении партнерами $1,5 млрд на восстановление энергетики
Общество
Первый самолет прибыл в Великий Устюг после реконструкции аэропорта
Происшествия
Неходячий пенсионер спасся при пожаре в приюте в Кемерово
Мир
В Великобритании пьяные Санта-Клаусы на танке заблокировали въезд в деревню
Мир
На западе Украины отмечено загрязнение Днестра нефтепродуктами
Мир
Число погибших от снежной бури в США выросло до 28 человек
Мир
СМИ сообщили о взрыве в дипломатическом квартале Кабула
Сюжет:

Жителей ФРГ предупредили о подорожании газа и электричества в 2023 году

0
Фото: ТАСС/Frank Rumpenhorst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на газ и электричество для немецких домохозяйств вырастут в январе 2023 года. Об этом 24 декабря сообщила газета Handelsblatt.

Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%. При этом издание отмечает, что объявленная государством поддержка не окажет существенного влияния на счета немцев.

«Запланированные на начало года ценовые потолки в лучшем случае немного смягчат резко возросшие расходы на электроэнергию и газ. Несмотря на то что в будущем федеральное правительство ограничит цены на энергию, в январе потребители электроэнергии будут платить в среднем на 44% больше, чем осенью 2021 года», — говорится в статье.

Согласно исследованию, на которое ссылается газета, среднестатистическая семья с электропотреблением в 4000 кВт·ч с января по конец года вынуждена будет заплатить в среднем €1764. При этом ценовой потолок обеспечит приостановку роста цен лишь на 5%.

Ранее, 9 декабря, глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

При этом, как написал 27 ноября журнал Der Spiegel, несмотря на сокращение потребления газа, новый год для немцев начнется с очередного повышения цен на электроэнергию и индексации тарифов. Так, отмечалось, что в Кельне счета взлетят почти на 130%. С резким ростом цен столкнутся и другие города.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что «Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022