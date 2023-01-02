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Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по Украине

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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Военный комитет - высший военный орган НАТО - соберется 18–19 января в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине, внутренних задач альянса и военной помощи Киеву. Об этом говорится 2 января в сообщении на сайте военного блока.

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В совещании примут участие, в том числе, командующие силами обороны союзников и их коллеги из приглашенных Финляндии и Швеции.

Вопросы, имеющие стратегическое значение для военного блока, обсудят 32 начальника штабов обороны.

Как уточняется, участие в первом заседании первого дня мероприятия примет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Основное внимание участники мероприятия уделят наблюдениям за украинским конфликтом, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил.

В ходе заседаний первого дня будут обсуждаться военный потенциал и способность НАТО защищаться от вызовов, речь пойдет о цифровой трансформации и функциональной совместимости, развитию логистике и военного потенциала.

В ходе второго дня начальники штабов встретятся с оперативным партнерами из Косово, Армении, Австрии, Финляндии, Ирландией, Молдавией, Швецией, Украины и Швейцарии.

После этого Военный комитет обсудит не боевую миссию НАТО и наращивание потенциала в Ираке со своими оперативными партнерами Швецией, Финляндией и Австралией.

«На заключительном заседании Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО», — заключили в военном блоке.

Накануне Столтенберг призвал страны Запада разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться. По его словам, в текущей ситуации киевский режим особенно остро нуждается в западной военной поддержке.

Он напомнил, что большинство конфликтов заканчивается мирными переговорами. И со стороны Запада необходимо укрепить позиции Киева военной помощью, что позволит заключить мирное соглашение на условиях украинских властей.

22 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Он добавил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Однако киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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