Глава Минсельхоза РФ Патрушев исполнил желание 11-летней девочки из Москвы
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев исполнил желание 11-летней Марии Шевлягиной из Москвы в рамках акции «Елка желаний».
Ребенок посетил шоу в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, а также попал за кулисы.
Тезка, родной внук и продолжатель дела советского и российского артиста Юрия Никулина провел для девочки экскурсию по кабинету.
«Здесь всё осталось так, как было при жизни [Никулина], ничего не менялось», — рассказал он.
Затем девочка смогла понаблюдать за подготовкой артистов к выступлению и посмотреть на цирковых животных.
«Новый год, видишь, все желания, все мечты сбудутся», — сказал Патрушев ребенку после шоу.
Ранее в этот день стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак в рамках акции «Елка желаний» подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК «Спартак». Он также пообещал мальчику организовать встречу с футболистами и отвести на игру с «Локомотивом».
22 декабря в благоторительной акции принял участие президент России Владимир Путин.
15 ноября 2022 года сообщалось, что в России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.