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Глава Минсельхоза РФ Патрушев исполнил желание 11-летней девочки из Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев исполнил желание 11-летней Марии Шевлягиной из Москвы в рамках акции «Елка желаний».

Ребенок посетил шоу в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, а также попал за кулисы.

Тезка, родной внук и продолжатель дела советского и российского артиста Юрия Никулина провел для девочки экскурсию по кабинету.

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«Здесь всё осталось так, как было при жизни [Никулина], ничего не менялось», — рассказал он.

Затем девочка смогла понаблюдать за подготовкой артистов к выступлению и посмотреть на цирковых животных.

«Новый год, видишь, все желания, все мечты сбудутся», — сказал Патрушев ребенку после шоу.

Ранее в этот день стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак в рамках акции «Елка желаний» подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК «Спартак». Он также пообещал мальчику организовать встречу с футболистами и отвести на игру с «Локомотивом».

22 декабря в благоторительной акции принял участие президент России Владимир Путин.

15 ноября 2022 года сообщалось, что в России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.

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