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Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ed Clemente
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Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в воскресенье,1 января, сообщила пресс-служба НХЛ.

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Россиянин в 15 матчах забил 13 голов, сделал девять голевых передач и набрал 22 очка, уточнил «Спорт-Экспресс». В декабре Овечкин превзошел легендарного Горди Хоу по количеству голов в лиге и вышел на второе место в истории.

Второй звездой НХЛ в декабре стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — он лидер месяца по голам (14), ассистам (17) и очкам (31). Третьим выбран нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон, в 11 играх он набрал 22 (13+9) очка.

В этот же день НХЛ сообщила, что российский голкипер хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признан лучшим новичком декабря. В этом месяце он заработал семь побед и потерпел только одно поражение в овертайме.

Ранее, 31 декабря, Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» забросил 50-ю шайбу в 2022 году. Таким образом, он в восьмой раз в карьере забросил не менее 50 шайб за год, повторив рекорд канадского хоккеиста Майка Босси.

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