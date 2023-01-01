Хоккеист Кочетков признан лучшим новичком декабря в НХЛ

Российский голкипер хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 января сообщает официальный Twitter-аккаунт НХЛ.

В течение декабря Кочетков заработал семь побед и потерпел только одно поражение в овертайме. Согласно статистике, россиянину удается отбивать 93,9% бросков в свои ворота, а в течение игры он пропускает в среднем 1,63 шайбы.

Кроме того, на его счету за минувший месяц были и сухие матчи против «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:0 и «Детройт Ред Уингз» со счетом 1:0.

Он также стал первым голкипером-новичком в истории клуба, который одержал семь побед подряд в регулярном сезоне в течение месяца, побив рекорд Алекса Недельковича, который в марте 2021 года одержал шесть побед кряду.

Кочетков дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22. Он сыграл три игры регулярного чемпионата и четыре матча в плей-офф. Кроме того, в минувшем сезоне Кочетков выиграл Кубок Колдера в составе хоккейного клуба «Чикаго Вулвз».

Ранее, 31 декабря, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» забросил 50-ю шайбу в 2022 году. Таким образом, он в восьмой раз в карьере забросил не менее 50 шайб за год, повторив рекорд канадского хоккеиста Майка Босси.