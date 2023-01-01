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Овечкин повторил рекорд Майка Босси по количеству календарных лет с 50+ голами

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Geoff Burke
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» 31 декабря забросил 50-ю шайбу в 2022 году.

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Таким образом, он в восьмой раз в карьере забросил не менее 50 шайб за год, повторив рекорд канадского хоккеиста Майка Босси.

Матч закончился счетом 9:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». В ходе игры Овечкин сделал второй хет-трик в нынешнем сезоне НХЛ. Он забил одну шайбу во втором периоде и еще две в третьем отрезке игры.

В настоящий момент хоккеист занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки. Овечкин отстает от лидера рейтинга на 88 голов.

24 декабря Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.

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