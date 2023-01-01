Рекорд тепла 50-летней давности был обновлен в Москве 1 января

Первый день нового года принес температурный рекорд в Москве — +5,1 градуса, что на 0,9 градуса выше прежнего максимального значения 50-летней давности, сообщил 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Рекорд тепла в столице! Как и ожидалось, вслед за Санкт-Петербургом суточный рекорд максимальной температуры воздуха обновлен сегодня в Москве. Прежнее достижение 50-летней давности превышено на 0,9 градуса, и теперь составляет +5,1 градуса», — написал он в Telegram-канале

Леус напомнил, что 1 января было богато на температурные максимумы. В Санкт-Петербурге этот день стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.

В Калининграде установлен двойной рекорд тепла: в новогоднюю ночь температура воздуха не опускалась ниже +12 градусов, днем же столбики термометров поднялись до +14 градусов.

1 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в первый день 2023 года в Москву придут рекордное потепление и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 12–15 м/с.

Ранее, 30 декабря, Позднякова утверждала, что в новогодние праздники в Москву также придут снег и настоящие рождественские морозы. Так, столбики термометров в ночные часы могут понижаться до –13...–15 градусов. 6, 7 и 8 января температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на 3–4 градуса.