В Санкт-Петербурге установлен температурный рекорд для 1 января

В Санкт-Петербурге 1 января был установлен температурный рекорд. Об этом в этот день сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в +4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2017 году», — написал он в Telegram.

Синоптик отметил, что точное значение нового рекорда будет известно в конце дня, когда будут сняты показатели с максимальных термометров.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве 1 января может быть побит температурный рекорд 50-летней давности. Ожидается, что воздух прогреется до +4...+6 градусов, в то время как самый высокий показатель для этого дня составляет +4,3 градуса.

1 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в первый день 2023 года в Москву придут рекордное потепление и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 12–15 м/с.

До этого, 30 декабря, Позднякова утверждала, что в новогодние праздники в Москву также придут снег и настоящие рождественские морозы. Так, столбики термометров в ночные часы могут понижаться до –13...–15 градусов. 6, 7 и 8 января температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на 3–4 градуса.