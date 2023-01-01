Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Укрэнерго» допустили полный блэкаут на Украине
Мир
Взрыв газа в Филадельфии уничтожил четыре дома
Мир
Хорватия вошла в Шенгенское соглашение по визам и в еврозону
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы
Армия
Минобороны проведет восемь международных учений в РФ в 2023 году
Общество
Погода в Москве 1 января может побить рекорд 50-летней давности
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области
Мир
Два человека погибли в Польше из-за новогодних фейерверков
Туризм
В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
Мир
США, Япония и Южная Корея осудили наращивание ядерного потенциала КНДР
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве
Сюжет:

В Калининграде 1 января воздух прогрелся до рекордного значения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде 1 января воздух прогрелся до рекордного значения. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

Отмечается, что в новогоднюю ночь температура воздуха не опускалась ниже +12 градусов, днем же столбики термометра поднялись до +14 градусов.

«Установлен двойной рекорд тепла. Во-первых, побит прежний максимум для 1 января, который держался с 2018 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, был побит рекорд всего января, который был установлен в 2007 году, когда воздух прогрелся до +12,7 градусов.

В «Фобосе» подчеркнули, что аномально высокий температурный фон продержится в Калининградской области до 6 января, затем зима вернется.

Ранее в этот день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге 1 января был установлен температурный рекорд. Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в +4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2017 году.

В этот же день день сообщалось, что в Москве 1 января может быть побит температурный рекорд 50-летней давности. Ожидается, что воздух прогреется до +4...+6 градусов, в то время как самый высокий показатель для этого дня составляет +4,3 градуса.

1 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в первый день 2023 года в Москву придут рекордное потепление и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 12–15 м/с.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023