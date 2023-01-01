В Калининграде 1 января воздух прогрелся до рекордного значения. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Отмечается, что в новогоднюю ночь температура воздуха не опускалась ниже +12 градусов, днем же столбики термометра поднялись до +14 градусов.

«Установлен двойной рекорд тепла. Во-первых, побит прежний максимум для 1 января, который держался с 2018 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, был побит рекорд всего января, который был установлен в 2007 году, когда воздух прогрелся до +12,7 градусов.

В «Фобосе» подчеркнули, что аномально высокий температурный фон продержится в Калининградской области до 6 января, затем зима вернется.

Ранее в этот день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге 1 января был установлен температурный рекорд. Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в +4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2017 году.

В этот же день день сообщалось, что в Москве 1 января может быть побит температурный рекорд 50-летней давности. Ожидается, что воздух прогреется до +4...+6 градусов, в то время как самый высокий показатель для этого дня составляет +4,3 градуса.

1 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в первый день 2023 года в Москву придут рекордное потепление и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 12–15 м/с.