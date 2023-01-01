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Чехия за год выдала более 473 тыс. виз беженцам с Украины

Визы для пребывания в Чехии в 2022 году получили 473,2 тыс. беженцев с Украины
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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В 2022 году визы для пребывания в Чехии, позволяющие получить временное убежище в республике, получили 473,2 тыс. беженцев с Украины. Большую часть из них составляют женщины и дети, сообщает в воскресенье, 1 января, чешское информационное агентство CTK.

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«Несколько тысяч украинцев получили визы еще в феврале, а к концу марта их число подскочило почти до 252 тыс. В апреле оно превысило 67 тыс., в мае — около 42,6 тыс. Менее 10 тыс. украинских беженцев впервые получили визы в декабре, а за последние семь дней — 1293», — сообщает агентство со ссылкой на данные МВД республики.

В материале отмечается, что многие украинцы, получившие соответствующий статус, нашли работу в Чехии. Помимо трудоустройства, визы открывают им доступ к услугам здравоохранения и получению образования.

Также сообщается, что претенденты на продление временной защиты должны будут пройти регистрацию в электронном виде до конца марта.

Беженцы с Украины продолжают прибывать в Чехию, что приводит к проблемам их распределения на территории страны. Так, 15 ноября мэр Праги Зденек Гржиб заявил, что город уже исчерпал все возможности для дальнейшего приема мигрантов. В связи с этим премьеру республики Петру Фиале было направлено обращение с просьбой организовать равномерное распределение беженцев по стране.

В ноябре издание Seznam Zpravy сообщило, что жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. В частности, в материале указывалось, что чехи недовольны наплывом беженцев и ростом цен на электроэнергию.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта на Украине из страны уехали около 8 млн человек. Почти 3 млн приняла Россия, 1,5 млн — Польша и миллион человек — Германия.

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