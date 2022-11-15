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Мэр Праги заявил об исчерпании возможностей приема украинских беженцев

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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Drahoslav Ramik
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Столица Чехии Прага исчерпала все возможности для дальнейшего приема украинских беженцев. Об этом заявил 15 ноября мэр города Зденек Гржиб по итогам заседания совбеза Праги.

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«Члены совбеза пришли к выводу, что все возможности для потенциального дальнейшего приема украинских беженцев в городе уже исчерпаны. В связи с этим мы снова обратились к правительству и конкретно к премьеру Петру Фиале с просьбой организовать равномерное распределение беженцев по всем краям республики», — написал он в Twitter.

28 октября издание Seznam Zpravy сообщило, что жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине.

28 сентября в Чехии сообщали о резком росте числа беженцев. Полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, и четверть из них оказались украинцами.

А 26 сентября газета The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран, в том числе в Чехии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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