Мэр Праги заявил об исчерпании возможностей приема украинских беженцев
Столица Чехии Прага исчерпала все возможности для дальнейшего приема украинских беженцев. Об этом заявил 15 ноября мэр города Зденек Гржиб по итогам заседания совбеза Праги.
«Члены совбеза пришли к выводу, что все возможности для потенциального дальнейшего приема украинских беженцев в городе уже исчерпаны. В связи с этим мы снова обратились к правительству и конкретно к премьеру Петру Фиале с просьбой организовать равномерное распределение беженцев по всем краям республики», — написал он в Twitter.
28 октября издание Seznam Zpravy сообщило, что жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине.
28 сентября в Чехии сообщали о резком росте числа беженцев. Полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, и четверть из них оказались украинцами.
А 26 сентября газета The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран, в том числе в Чехии.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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