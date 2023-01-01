Два человека погибли в Польше из-за новогодних фейерверков

Два человека погибли и семеро пострадали в Польше из-за новогодних фейерверков. Об этом 1 января в Twitter сообщил официальный представитель Государственной пожарной службы страны Кароль Кежковский.

«В новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками», — добавил он.

По словам Кежковского, чаще всего горели живые изгороди и мусорные контейнеры. Также зафиксированы возгорания автомобилей. Повреждено огнем 12 машин.

Накануне в британском городе Скарборо отменили новогодний фейерверк, чтобы не мешать заплывшему 30 декабря в гавань моржу.

В начале декабря на побережье графства Хэмпшир уже приплывал арктический морж, получивший кличку Тор. Это может быть то же самое млекопитающее, отмечают натуралисты.

Местные эксперты попросили жителей и власти города не беспокоить животное и отказаться от запуска салютов. По их словам, животное «берет перерыв» в Скарборо и через несколько дней отдыха продолжит свое путешествие на север.