В английском городе отменили новогодний фейрверк из-за моржа

В английском Скарборо отменили новогодний фейерверк, чтобы не мешать заплывшему туда моржу. Об этом 31 декабря написала газета The Guardian.

«Мы приняли решение отменить сегодняшний новогодний фейерверк по совету Британской службы спасения морских дайверов из-за прибытия моржа в гавань. Есть опасения, что это может причинить вред млекопитающему», — приводятся слова представителя городского совета.

Морж приплыл в Скарборо, расположенный в приморском районе Северного Йоркшира, в пятницу вечером, 30 декабря, и собрал огромные толпы в гавани. Издание указывает, что в начале декабря на побережье Хэмпшира приплывал арктический морж, получивший кличку Тор. Предполагается, что это может быть то же самое млекопитающее.

Местные эксперты по дикой природе попросили жителей не беспокоить существо. По их словам, животное «берет перерыв» в Скарборо и через несколько дней, как только достаточно отдохнет, продолжит свое путешествие на север.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что на побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мертвых тюленей. Для выявления причин гибели животных были взяты образцы туш. На фоне выявления массовой гибели тюленей также проведен масштабный мониторинг на азербайджанском участке моря.