На побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Азербайджане обнаружили 17 мертвых тюленей. Об этом 7 декабря сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов страны.

Как следует из сообщения ведомства, на фоне выявления массовой гибели тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов проведен масштабный мониторинг на азербайджанском участке моря.

Глава Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев сообщил, что в ходе мониторинга было обнаружено в общей сложности 17 туш тюленей.

Для выявления причин гибели тюленей эксперты Агентства по пищевой безопасности страны возьмут образцы туш.

Ранее, 3 декабря, в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщили о том, что порядка 650–700 мертвых тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря в Дагестане.

Позднее, 4 декабря, стало известно, что число погибших тюленей выросло до 2,5 тыс. особей. По данным министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние 10 лет.