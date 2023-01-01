В МВД РФ сообщили об отсутствии происшествий в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь прошла в России без происшествий. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, для обеспечения безопасности и общественного порядка дежурство в новогоднюю ночь несли 66 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных структур и общественных организаций правоохранительной направленности.
«В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено», — сказала Волк.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 1,6 млн. человек, добавила представитель МВД. В настоящее время полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.
Днем ранее сообщалось, что в Москве порядок будут обеспечивать свыше 7,1 тыс. человек. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Также организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.
В конце декабря в Главном управлении МЧС по столице напомнили, что в городе действует закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00. Он действует в том числе и в период новогодних праздников.