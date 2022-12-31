Правила веселья: за что могут оштрафовать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с людьми могут случаться самые необыкновенные истории. Однако с юридической точки зрения праздники не отменяют обязанностей граждан, как и ответственности за неисполнение правил. Как отметить Новый год и не нарушить закон, выясняли «Известия».

Новогодние штрафы

Новый год — это время, когда на улицах и в парках образуются толпы празднующих людей. А значит, к соблюдению законодательства необходимо отнестись максимально серьезно, говорит в беседе с «Известиями» член комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

В первую очередь речь идет о запрете на распитие спиртного в общественных местах. Например, за распитие шампанского, как и других алкогольных напитков, на улице в праздничную ночь грозит штраф до 1,5 тыс. рублей. А за курение в общественных местах — от 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Массовые действия (народное гулянье, флешмоб и так далее) без должного уведомления властей тоже запрещены: для граждан штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для организаций — до 100 тыс. рублей. Поэтому нужно подать в местные органы власти уведомление, в котором указать место и время проведения, цель события, предполагаемое число участников и данные ответственных лиц, отмечает юрист Елена Кудерко.

Правила веселья Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Также существует запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов, из окон и с балконов многоэтажек. Штраф за это составляет от 500 рублей до 5 тыс. рублей. В случае если из-за петарды пострадают люди или их имущество, ответственность может стать уголовной.

— Перед запуском салюта помните, что органы местного самоуправления составляют списки специальных площадок для этого. Их перечень можно найти в интернете, — говорит Терновцов.

Закон о тишине

Празднование Нового года тихим не назовешь. Однако существует законодательство о допустимом шуме, которое необходимо соблюдать.

— Во многих регионах России принят закон «О тишине». В нормативно-правовых актах каждого субъекта установлены свои временные рамки, когда можно шуметь, а когда запрещено, — говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов. — В Москве и Московской области в выходные и в праздники (а Новый год — это праздник) нельзя шуметь с 23:00 и до 10:00. Шуметь можно при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или местного самоуправления. А на Новый год такие мероприятия проводятся повсеместно.

В то же время в Самаре по закону можно шуметь до трех ночи 1 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до четырех часов утра, а в Алтайском крае — до шести утра.

Правила веселья Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Административные кодексы и законы регионов также предусматривают наказания за несоблюдение этих правил. Например, в Москве за шум в ночное время нарушитель может заплатить штраф до 2 тыс. рублей, должностное лицо — до 8 тыс. рублей, а компания может быть оштрафована на сумму от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

Другой вопрос в том, что юристы не припоминают случаев, когда власти привлекли бы москвича или гостя столицы за нарушение тишины в новогоднюю ночь — шум в это время не привлекает внимания полиции. Если, конечно, громкие звуки не свидетельствуют о совершении преступления (например, о драке) либо о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и так далее). Но в этих случаях нарушителям грозят уже другие статьи КоАП РФ или даже Уголовного кодекса.

Санкции для хулиганов

Порой празднование Нового года оборачивается причинением вреда имуществу посторонних лиц и даже физическим насилием — особенно часто такие ситуации возникают при злоупотреблении алкоголем. Александр Спиридонов отмечает, что за такие действия — хоть в новогоднюю ночь, хоть в любое другое время — нарушителя могут привлечь к ответственности.

Если же ущерб превысил 5 тыс. рублей (значительный ущерб), то речь может идти о возбуждении уголовного дела по ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества») УК РФ.

Правила веселья Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

А нарушение правил обращения с пиротехникой может обернуться уголовным делом по ст. 168 («Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности») УК РФ. Сумма ущерба в таком случае должна составлять 250 тыс. рублей или выше.

В свою очередь, любителям распускать руки стоит помнить о том, что за побои предусмотрена ответственность по ст. 6.1.1 («Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших легкого вреда здоровью») КоАП РФ — но лишь в том случае, если действия нарушителя не содержат уголовно наказуемого деяния.

— Ответственность за побои предусмотрена и рядом статей УК РФ — в зависимости от тяжести нанесенных телесных повреждений и обстоятельств дела, — подчеркивает Александр Спиридонов. — Пострадавшие граждане вправе обращаться в органы власти, в том числе в органы внутренних дел.

Юрист отмечает: для обращений с заявлениями (сообщениями) о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях установлены особые правила. Обращения как в устной, так и в письменной форме принимает и регистрирует полиция.

Правила веселья Фото: ТАСС/Сергей Бобылев