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Вход на Красную площадь в Москве ограничат в новогоднюю ночь

Стало известно, что в новогоднюю ночь ограничат вход на Красную площадь в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вход на Красную площадь в Москве будет ограничен с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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Также будет ограничено посещение площади Революции и Манежной площади.

«В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 года до 07:00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», — говорится в сообщении.

Во время новогодних праздников не планируется ограничивать дорожное движение и проход граждан на Тверскую улицу и переулки.

Свыше 7,1 тысячи человек будут охранять порядок в Москве в новогоднюю ночь. В текущем году проведение массовых мероприятий в российской столице не запланировано.

Ранее в декабре в ГУ МЧС по столице напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь. Власти призвали жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовывать там шумные гулянья.

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