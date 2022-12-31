Все городские службы Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь

Все службы городского хозяйства Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

К возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад.

«Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — отмечается в сообщении.

Подготовлено 1,8 тыс. резервных источников энергоснабжения, три мобильные котельные, сформированы необходимые запасы резервного топлива.

«На дежурстве более 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники», — заключили коммунальщики.

Порядок в Москве будут обеспечивать свыше 7,1 тыс. человек. В текущем году проведение массовых мероприятий в российской столице не запланировано.

Ранее в декабре в ГУ МЧС по столице напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь.

Власти призвали жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовывать там шумные гулянья.