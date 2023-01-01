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JB Press сообщила о возросшем импорте товаров из Японии в Россию

JB Press: импорт товаров из Японии в Россию превысил показатели 2021 года вопреки санкциям
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Фото: Global Look Press/Anke Waelischmiller/Sven Simon
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Уровень товарооборота России и Японии за 2022 год сравнялся с предыдущим годом и превысил досанкционный рекорд. Об этом 29 декабря сообщила японская газета JB Press.

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«Общий объем торговли Японии с Россией с января по ноябрь составил 542,3 млрд иен (около $4 млрд) экспорта и 1,8252 трлн иен импорта ($13,5 млрд) , дефицит — 1,2829 трлн иен ($9 млрд). Сумма импорта уже превысила общую сумму 1,5516 трлн иен ($11 млрд) в 2021 году более чем на 270 млрд иен ($2 млрд)», — говорится в материале.

Журналист указал на «беспрецедентные масштабы» импорта подержанных автомобилей в Россию. Он также напомнил об импорте морепродуктов, который не попал под санкции.

Ранее, 7 декабря, сообщалось об увеличении товарооборота между Россией и Китаем. В главном таможенном управлении КНР рассказали, что за первые 11 месяцев 2022 года товарооборот увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $172,4 млрд.

Так, за отчетный период Китай ввез в Россию товаров на $67,3 млрд, что больше аналогичного показателя 2021 года на 13,4%. Россия же поставила Китаю товаров на $105 млрд, что на 47,5% больше показателей прошлого года.

Также возрос товарооборот между Россией и Ираном Уже в январе–октябре 2022-го объемы торговли превысили показатели за весь 2021-й. Экспорт увеличился на 27%, а импорт — на 10%, рассказал «Известиям» 5 декабря заместитель руководителя ФТС РФ Владимир Ивин.

В том же месяце заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов заявил, что профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на ограничения экспорта энергоносителей в декабре. Он отметил, что по стоимости внешнеторгового оборота Россия уже обогнала прошлый год.

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