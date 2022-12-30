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ФТС назвала рекордным избыток во внешней торговле России по итогам 2022 года
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ФТС назвала рекордным избыток во внешней торговле России по итогам 2022 года

ФТС заявила, что профицит внешней торговли России по итогам 2022 года будет рекордным
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Фото:ТАСС/Юрий Смитюк
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Профицит внешней торговли Росси по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на ограничения экспорта энергоносителей в декабре. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

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«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса», — рассказал замглавы ФТС в интервью «РИА Новости».

Однако он отметил, что уже сейчас наблюдается значительное снижение экспорта газа, нефти и нефтепродуктов из России.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз. Государства ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

О намерении ответить на санкционный меры по ограничению предельной цены на нефть РФ Владимир Путин заявил журналистам после заседания Госсовета 22 декабря. Он подчеркнул, что Россия не теряет ничего от введенного странами Евросоюза потолка цен.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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