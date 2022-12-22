Путин указал на отсутствие потерь у России из-за потолка цен на нефть

Россия не теряет ничего от введенного странами Евросоюза (ЕС) потолка цен на нефть. Об этом 22 декабря заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по завершении заседания Государственного совета.

«Какой-то ущерб для экономики России не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в потолке», — объяснил он.

Как подчеркнул Путин, указ об ответных мерах на действия ЕС он подпишет в понедельник или вторник.

«Но дело в другом, в том, что в мировую энергетику стараются ввинтить новые инструменты. Потребитель старается внедрить в практику всего мира такое регулирование», — обратил внимание президент.

В качестве примера последствий введения потолка цен на российскую нефть глава государства привел аналогию с покупкой автомобиля.

«Представьте, вы приходите покупать «Мерседес» и говорите, что купите за пять рублей, не выше. Ну ок, вы купите две-три машины, а потом «Мерседес» закроется, так-как инвестиций не будет», — добавил российский лидер.

Глава государства заключил, что введение потолка цены на нефть стало дорогой к разрушению мировой энергетики. Отрасль будет недоинвестирована, топлива не будет, и тогда цены на ресурсы взлетят до небес.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

12 декабря старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава компании Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас высказал мнение, что западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб России при помощи введения потолка цен на нефть, поскольку им будет трудно контролировать ситуацию на нефтяном рынке.

В начале декабря китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для еврозоны от ценового потолка.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе.