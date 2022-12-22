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Путин указал на отсутствие потерь у России из-за потолка цен на нефть
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Путин указал на отсутствие потерь у России из-за потолка цен на нефть

Путин заявил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия не теряет ничего от введенного странами Евросоюза (ЕС) потолка цен на нефть. Об этом 22 декабря заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по завершении заседания Государственного совета.

«Какой-то ущерб для экономики России не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в потолке», — объяснил он.

Как подчеркнул Путин, указ об ответных мерах на действия ЕС он подпишет в понедельник или вторник.

«Но дело в другом, в том, что в мировую энергетику стараются ввинтить новые инструменты. Потребитель старается внедрить в практику всего мира такое регулирование», — обратил внимание президент.

В качестве примера последствий введения потолка цен на российскую нефть глава государства привел аналогию с покупкой автомобиля.

«Представьте, вы приходите покупать «Мерседес» и говорите, что купите за пять рублей, не выше. Ну ок, вы купите две-три машины, а потом «Мерседес» закроется, так-как инвестиций не будет», — добавил российский лидер.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

Глава государства заключил, что введение потолка цены на нефть стало дорогой к разрушению мировой энергетики. Отрасль будет недоинвестирована, топлива не будет, и тогда цены на ресурсы взлетят до небес.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

12 декабря старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава компании Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас высказал мнение, что западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб России при помощи введения потолка цен на нефть, поскольку им будет трудно контролировать ситуацию на нефтяном рынке.

В начале декабря китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для еврозоны от ценового потолка.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе.

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