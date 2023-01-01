В США высмеяли Байдена за его сообщение о планах на 2023 год

Американские пользователи Twitter не оценили слова президента США Джо Байдена о планах на 3023 год, которое он опубликовал на своей официальной странице 1 января.

«Готов делать дела в 2023 году», — написал американский лидер.

Свой пост Байден сопроводил фотографией, на которой он поднимается по ступеням Белого дома с чашкой и документами в руках.

В ответ пользователи указали на проблемы в США, обвинили американского президента в высокой инфляции и уничтожении среднего класса. Кроме того, они задались вопросом, какими достижениями Байден хвастается, если еда в стране продается по самой высокой исторической цене.

«Еда по самой высокой исторической цене! Если вы не можете снизить цены на продукты питания для американцев, то ваша политика полностью проваливается», — написал один из комментаторов.

Также пользователи отметили, что в результате политики Байдена американцы разоряются, и с таким лидером страну ждет только инфляция, войны и отмывание денег.

Некоторые читатели вспомнили многочисленные оговорки лидера США, а также указали на его преклонный возраст.

«Я был бы впечатлен, если бы вы действительно знали, в каком направлении вы движетесь на этой картинке», — пошутил пользователь.

Ранее в этот день обозреватель Джордан Бойд в статье Federalist заявил, что Байден не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.