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Военные КНДР получили 30 РСЗО калибром 600 мм

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Фото: TASS/KCNA
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Военные КНДР получили 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибром 600 мм, которые могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. Об этом сообщает ЦТАК в воскресенье, 1 января.

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Как отмечается, военно-промышленный комплекс КНДР приурочил к VI пленуму ЦК Трудовой партии Кореи передачу оружия.

«Это оружие в военно-техническом аспекте обладает высокой способностью преодоления рельефных препятствий, маневренностью, способностью внезапного скорострельного точного нападения, а также на них можно разметить тактическое ядерное оружие. Кроме того, вся территория Южной Кореи находится в радиусе удара», — заявил лидер государства Ким Чен Ын.

Ранее этим же днем северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость наращивания ядерного арсенала республики и обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

Ранее, 28 декабря, Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейском полуострове. В своем докладе на шестом пленуме ЦК ТПК он проанализировал ситуацию на Корейском полуострове с учетом международной политической обстановки, а также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.

В ноябре Ким Чен Ын указал, что работа по наращиванию ядерных сил является величайшим и важнейшим революционным делом, и ее конечная цель — овладение сильнейшей в мире стратегической силой.

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