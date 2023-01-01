Военные КНДР получили 30 РСЗО калибром 600 мм

Военные КНДР получили 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибром 600 мм, которые могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. Об этом сообщает ЦТАК в воскресенье, 1 января.

Как отмечается, военно-промышленный комплекс КНДР приурочил к VI пленуму ЦК Трудовой партии Кореи передачу оружия.

«Это оружие в военно-техническом аспекте обладает высокой способностью преодоления рельефных препятствий, маневренностью, способностью внезапного скорострельного точного нападения, а также на них можно разметить тактическое ядерное оружие. Кроме того, вся территория Южной Кореи находится в радиусе удара», — заявил лидер государства Ким Чен Ын.

Ранее этим же днем северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость наращивания ядерного арсенала республики и обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

Ранее, 28 декабря, Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейском полуострове. В своем докладе на шестом пленуме ЦК ТПК он проанализировал ситуацию на Корейском полуострове с учетом международной политической обстановки, а также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.

В ноябре Ким Чен Ын указал, что работа по наращиванию ядерных сил является величайшим и важнейшим революционным делом, и ее конечная цель — овладение сильнейшей в мире стратегической силой.