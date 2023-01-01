В Китае напомнили место США в российско-китайском партнерстве

Переговоры по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 30 декабря заставили США снова повторять о своей «озабоченности по поводу российско-китайских отношений». Представитель Госдепартамента пригрозил, что те, кто выступит на одной стороне с Москвой, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории, однако США не те, кто вправе указывать Пекину на ошибки, пишет 31 декабря Global Times.

Российские-китайские отношения всё чаще подаются западными СМИ как «альянс», особенно после начала украинского кризиса. Они пытаются убедить общественное мнение и исключить Китай и Россию из международного сообщества.

Но отношения РФ и КНР — это партнерство, а не союз. Обе страны далеки от менталитета времен холодной войны, когда все делились на друзей или врагов. Нейтральная позиция Китая по продолжающемуся российско-украинскому конфликту также не изменилась, указано в материале.

Еще до конфликта на Украине Вашингтон с опаской относился к тесным связям между Пекином и Москвой. Поскольку США классифицировали две страны как главных конкурентов или даже потенциальных врагов, Белый дом был обеспокоен тем, что углубление сотрудничества между Китаем и Россией повлияет на его глобальное лидерство и гегемонию. На фоне украинского кризиса «озабоченность» Вашингтона по поводу более тесных связей между Китаем и Россией стала острее.

США обеспокоены тем, что расширение китайско-российского сотрудничества в областях, охватывающих экономику и торговлю, значительно снизит эффект санкций, введенных США и Западом в отношении России, сказал младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.

Китай поддерживает отношения с крупными странами, которым присущи мирное сосуществование, общая стабильность и сбалансированное развитие. Вашингтон не сможет лишить КНР дипломатической гибкости.

«Не дело США указывать пальцем на Китай и читать лекции о том, как вести себя в отношениях с Россией. По сравнению с системой альянсов США, китайско-российские отношения, которые основаны на отказе от альянсов, неконфронтации и ненаправленности на какую-либо третью сторону, не только соответствуют интересам обеих сторон, но могут быть более эффективными в решении глобальных проблем. Прочные двусторонние связи между Китаем и Россией могут помочь миру продвинуться к многополярности», — резюмирует издание.

Российский президент Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции 30 декабря. Президент РФ отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 31 декабря в рамках направленного президенту России Владимиру Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов поддерживать тесные контакты с ним в грядущем году.

В тот же день научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь оценил прошедшие переговоры между лидерами стран. Он отметил, что эти переговоры подвели черту под сложным 2022 годом.