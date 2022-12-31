Реклама
Прямой эфир
Общество
Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье
Экономика
В РФ утвердили предельные цены на покупку газа «Газпромом» у Wintershall Dea и OMV
Мир
Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Чавушоглу
Экономика
Правительство продлило запрет на вывоз риса из России
Общество
Все городские службы Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь
Мир
В Турции заявили о планах обсудить с США поставки истребителей F-16
Армия
Вернувшийся из плена ВСУ российский военный поделился эмоциями
Происшествия
ВСУ дважды за 40 минут обстреляли из HIMARS Первомайск в ЛНР
Мир
В Турции назвали возможную дату трехсторонней встречи с главами МИД РФ и Сирии
Мир
Папа Франциск отметил доброту своего предшественника Бенедикта XVI
Мир
Американцы в Twitter потребовали показать налоговую декларацию Зеленского
Мир
Двое военных ВС Сирии погибли при атаке беспилотников

Байден напомнил о призыве Бенедикта XVI к солидарности в мире

0
Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Бенедикта XVI и указал на его высказывания о необходимости солидарности в мире. Об этом сообщила пресс пресс-служба Белого дома в субботу, 31 декабря.

Папа Святого престола: в возрасте 95 лет умер бывший понтифик Бенедикт XVI
Чем запомнился миру священнослужитель

«Как он [Бенедикт XVI] отметил во время визита в Белый дом в 2008 году, «необходимость в солидарности в мире является как никогда острой, если мы хотим, чтобы все люди жили так достойно, как заслуживают». Пусть всех нас вдохновляет его внимание к благотворительной деятельности», — говорится в публикации.

Байден отметил, что всегда будет помнить щедрость и радушие, а также содержательную беседу с папой Бенедиктом XVI в Ватикане в 2011 году.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae. Тело усопшего будет выставлено в соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими». Похороны пройдут 5 января.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет.

Патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023