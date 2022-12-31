Байден напомнил о призыве Бенедикта XVI к солидарности в мире

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Бенедикта XVI и указал на его высказывания о необходимости солидарности в мире. Об этом сообщила пресс пресс-служба Белого дома в субботу, 31 декабря.

«Как он [Бенедикт XVI] отметил во время визита в Белый дом в 2008 году, «необходимость в солидарности в мире является как никогда острой, если мы хотим, чтобы все люди жили так достойно, как заслуживают». Пусть всех нас вдохновляет его внимание к благотворительной деятельности», — говорится в публикации.

Байден отметил, что всегда будет помнить щедрость и радушие, а также содержательную беседу с папой Бенедиктом XVI в Ватикане в 2011 году.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae. Тело усопшего будет выставлено в соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими». Похороны пройдут 5 января.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет.

Патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.