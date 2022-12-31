Американские пользователи Twitter 31 декабря потребовали показать налоговую декларацию президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом они поддержали пост сторонника экс-главы США Дональда Трампа и консервативного активиста Винса Лэнгмана.

«Можем ли мы увидеть налоговую декларацию президента Зеленского следующей?» — написал он.

«Вот это было бы интересно», — ответил пользователь Томас Лейк.

«А заодно поднять отчетности политиков из обеих партий, которые получают откаты из бесконечного банкомата Зеленского», — предложил Джеффри Янг.

«Думаю, швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где», — указал еще один пользователь.

29 декабря член палаты представителей США Трой Нелс выразил недовольство тем, что американские политики уделяют больше внимания Украине, чем проблемам своей страны.

До этого, 21 декабря, его коллега Пол Госар отметил, что во всех его поездках по Аризоне ни один из избирателей не сказал, что защита Украины должна быть главным приоритетом. По его словам, такие проблемы США, как инфляция, цензура, коррупция, потеря доверия к правительству и госдолг, важнее хлопот об Украине.

В августе член палаты представителей Дэн Бишоп сказал, что Белому дому необходимо переключить фокус внимания на внутриполитические проблемы США и не отправлять Украине «ни единого доллара». По его словам, непрекращающаяся помощь Киеву служит политике действующего президента США Джо Байдена — «Америка в последнюю очередь».

Ряд стран, в том числе США, усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.