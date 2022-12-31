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Путин призвал россиян бороться по примеру участников спецоперации

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин призвал россиян бороться и не сдаваться, следуя примеру участников спецоперации по защите Донбасса. Об этом он заявил 31 декабря в новогоднем обращении.

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«Россию подогнали к этой черте: или всё сдавать, или бороться. Пока у нас есть такие люди, как вы, такие ребята и девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед», — сказал глава государства.

31 декабря Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Политик сделал это не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в спецоперации на Украине. На форме многих из них были государственные награды. Обращение продлилось девять минут и стало самым долгим.

Как рассказал ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин в этот день посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. В штабе ЮВО и было записано новогоднее обращение президента к россиянам, добавил он.

Накануне сообщалось, что новогоднее обращение Путина в прямом эфире можно будет посмотреть в метро Москвы. Видеотрансляцию запустят на 22 тыс. экранов в вагонах поездов на всех линиях, а аудиотрансляция будет в доступе на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.

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