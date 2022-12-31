Похороны почетного папы Бенедикта XVI пройдут 5 января. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Церемония пройдет на площади Святого Петра в 9:30 (11:30 мск). Службу возглавит папа римский Франциск.

«Бруни также сообщил, что папа римский на покое в среду, 28 декабря, во второй половине дня принял таинство Елеопомазания больных в монастыре в конце Святой Мессы», — сообщает официальное издание Ватикана Vatican News.

Тело усопшего будет выставлено в Соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими».

Ранее в этот день в Ватикане сообщили, что Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae.

28 декабря сообщалось об ухудшении состояния почетного папы. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни рассказал, что папа римский Франциск приезжал его навестить.

В свою очередь патриарх Кирилл отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию. Он подчеркнул, что лично встречался с ушедшим из жизни понтификом и видел его глубокую любовь к восточному христианству.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.