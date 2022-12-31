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Корпорация Lockheed Martin приостановила поставки истребителей F-35

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Фото: Commons.wikimedia.org/US Air Force
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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin объявила 30 декабря о приостановке приемо-сдаточных полетов и поставках новых истребителей F-35 Joint Strike на фоне расследования причин аварии F-35B на взлетно-посадочной полосе в Техасе.

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«Мы были на пути к выполнению наших обязательств по поставке до аварии F-35B 15 декабря. Учитывая паузу в поставках, в этом году мы поставили 141 самолет», — приводит слова пресс-секретаря Lockheed Лоры Сиберт Defence News.

Она уточнила, что из-за повышенных требований безопасности Lockheed прекратила приемо-сдаточные полеты после аварии 15 декабря. И поскольку эти полеты должны были состояться до поставки недавно собранных истребителей F-35, это также привело к остановке поставок. По словам Сиберт, девять новых истребителей F-35 ожидают приемо-сдаточных полетов и поставок.

Пентагон и Lockheed Martin также объявили в пятницу, что завершили выполнение контракта стоимостью до $30 млрд на поставку до 398 истребителей F-35 для американских и международных заказчиков. Контракт также будет включать в себя первые F-35 для Бельгии, Финляндии и Польши.

Ранее управление совместной программы истребителей F-35 приостановило полеты некоторых воздушных судов из-за инцидента с упавшим самолетом этого типа в Техасе. Как уточнялось, полеты F-35 прекращены до тех пор, пока не будет окончено расследование о крушении истребителя в Техасе.

Инцидент произошел на авиабазе военно-морских сил США в Форт-Уэрте (Техас). В интернете видео крушения новейшего американского истребителя-невидимки пятого поколения F-35B стало вирусным. На кадрах видно, как самолет разбился во время завершения испытаний. Истребитель совершал вертикальную посадку и уже коснулся шасси взлетной полосы, когда «подпрыгнул» и врезался носом в землю. После этого самолет завалился на бок.

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