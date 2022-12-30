Кличко объяснил ночевкой в офисе неведение о ситуации с электричеством дома

Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с немецким журналом Spiegel 30 декабря объяснил, почему не знает, есть ли в его квартире электричество.

«Вчера меня спросили, есть ли электричество в моей квартире. Я даже не мог ответить на этот вопрос, потому что меня не было дома три дня. Иногда я сплю в офисе, иногда у друзей. Где меня застанет ночь, так и ночую», — ответил он.

Киевский мэр добавил, что контролирует ситуацию с электроснабжением десятки раз в день.

«Дефицит электроснабжения составляет 50%. В некоторых случаях мы отключаем электричество в одном районе, чтобы включить его в другом, и наоборот. Ситуация сложная, но под контролем», — заверил он.

Мэр столицы Украины добавил, что, по подсчетам мобильных телефонов, которые используются в городе, до конца февраля в нем проживало 3,8 млн человек, в марте — менее миллиона, в июле — 2 — 2,5 млн, сейчас — 3,6 млн человек. Из них порядка 300 тыс. — беженцы из других частей страны.

При этом 26 декабря бывший советник президента Украины, экономист Олег Соскин заявил, что Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока населения. Он указал на остановку производства, отсутствие электричества и отопления в крупных населенных пунктах и призвал украинцев уезжать из таких городов.

21 декабря глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. Он пояснил, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».