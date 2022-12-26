На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения

Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока населения. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил бывший советник президента Украины, экономист Олег Соскин.

«В Киеве идет серьезнейший отток людей, не имеющих жилья. Аренда в Киеве упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы из Киева начинают, а их было 400 тыс., уезжать. Киев превращается постепенно <…> в город-призрак», — рассказал он в видео на своем YouTube-канале.

Соскин возложил ответственность за это на мэра города Виталия Кличко, а также на президента Украины Владимира Зеленского, главу офица украинского лидера Андрея Ермака и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Экономист указал на остановку производства, отсутствие электричества и отопления в крупных населенных пунктах и призвал украинцев уезжать из таких городов.

Ранее, 21 декабря, глава украинской энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. По его словам, поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

До этого, 19 декабря, компания «Укрэнерго» назвала также тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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