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Военная база США в сирийской Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

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По ее данным, по военной базе, находящейся недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар было выпущено несколько ракет. После обстрела в небе над этим районом летали американские вертолеты, говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале.

В конце ноября пресс-служба центрального командования (CEHTKOM) вооруженных сил США сообщила о ракетном обстреле американской базы в районе города Эш-Шаддад.

До этого беспилотник турецких военно-воздушных сил нанес удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и SDF в Сирии. Согласно имеющимся данным, два сирийских бойца погибли и еще три получили ранения. Информации о пострадавших военных из коалиции нет.

21 ноября истребители турецкой армии атаковали район штаба войск США в Эль-Хасеке в Сирии. Утверждается, что данные американские объекты несут ответственность за обучение солдат Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. В июле министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.

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