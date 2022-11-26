Несколько взрывов прогремело недалеко от военной базы США в Сирии

Несколько взрывов прогремело недалеко от американской военной базы в районе города Эш-Шаддад на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает пресс-служба центрального командования (CEHTKOM) вооруженных сил США.

Отмечается, что на территорию базы попали две ракеты. При этом никто из военных не пострадал, материальные потери также не были зафиксированы. Тем не менее, по словам представителя CEHTKOM Джо Буччино, подобные нападения в любом случае представляют угрозу.

«Такого рода атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона», — подчеркнул он.

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) посетили точку пуска ракет и обнаружили там еще один неиспользованный снаряд.

Ранее, 23 ноября, страны — гаранты «астанинского процесса» (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Накануне беспилотник турецких военно-воздушных сил нанес удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и SDF в Сирии. Согласно имеющимся данным, два сирийских бойца погибли и еще три получили ранения. Информации о пострадавших военных из коалиции нет.

21 ноября истребители турецкой армии атаковали район штаба войск США в Эль-Хасеке в Сирии. Утверждается, что данные американские объекты несут ответственность за обучение солдат Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.