Иранские СМИ заявили об ударе турецкой армии по штабу войск США в Сирии

Истребители турецкой армии нанесли удар по району штаба американских войск в Эль-Хасеке в Сирии. Об этом 21 ноября сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на турецкие СМИ.

Утверждается, что подвергшиеся атаке американские силы несут ответственность за обучение солдат Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической.

Официальных подтверждений или комментариев не поступало.

Ранее в этот день стало известно, что турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. По данным телеканала Habertürk, атаку совершила РПК. По последним данным, погибли три человека, среди них один ребенок.

После этого сообщалось, что истребители F-16 военно-воздушных сил Турции возобновили удары в Сирии по позициям курдских формирований из РПК и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Уточнялось, что они наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части. Он подчеркнул, что обезвреживание террористических организаций, их уничтожение в настоящее время является неотъемлемым долгом турецких сил безопасности.

В то же время сообщалось, что Иран нанес удары по лагерю беженцев и штабу оппозиционной Тегерану партии в Иракском Курдистане. По предварительным данным, ракетной атаке подверглись объекты в городе Кей-Санджак в окрестностях Эрбиля.