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Турция возобновила удары по Сирии в ответ на обстрелы курдами турецких городов

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Фото: commons.wikimedia.org
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Истребители F-16 ВВС Турции возобновили 21 ноября удары в Сирии по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые признаны Анкарой террористическими организациями. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

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По данным телеканала, авиаудары наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов Онджупынар и Каркамыш.

Ранее в этот день сообщалось, что турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. По данным телеканала Habertürk, атаку совершила запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). По предварительным данным, погибло два человека, еще шесть получили ранения.

Накануне, 20 ноября, сообщалось, что турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

Позже глава минобороны страны Хулуси Акар сообщил, что турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии. Прямым попаданиям подвергся и так называемый штаб террористической организации. В результате турецких авиаударов погибли три сирийских военных в провинции Эль-Хасака.

21 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части. Он подчеркнул, что обезвреживание террористических организаций, их уничтожение в настоящее время является неотъемлемым долгом турецких сил безопасности.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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