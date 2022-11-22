Турецкий беспилотник нанес удар по базе международной коалиции и SDF в Сирии

Беспилотник турецких Военно-воздушных сил нанес удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в Сирии. Об этом 22 ноября сообщает телеканал al-Mayadeen.

«Удар пришелся по базе спецназа SDF в нескольких метрах от американской базы и штаба командира SDF Мазлума Абади», — сообщил каналу источник.

По информации телеканала, два бойца SDF погибли и еще три получили ранения. Информации о пострадавших военных из коалиции нет.

В ночь на 20 ноября Турция провела воздушную операцию «Коготь-меч» против, как утверждает Анкара, террористических группировок. Атаки продолжились и на следующий день.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вооруженные силы страны за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов.

Также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

Как позже заявили «Известиям» в сирийском парламенте, Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад заявил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.