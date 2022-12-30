Financial Times написала о безуспешной попытке Блэра навязать Путину западные взгляды

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр предпринимал попытки навязать президенту России Владимиру Путину идеологию западных стран, когда тот впервые был избран на пост главы государства. Однако эти попытки закончились неудачей, написала в пятницу, 30 декабря, газета Financial Times со ссылкой на недавно обнародованные официальные документы.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, Блэр, в частности, пытался добиться того, чтобы Россия перевела модель политики и экономики в стране на западный манер.

«Он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — отмечается в публикации.

Утверждается: британский политик понимал, что российский лидер имеет низкий рейтинг одобрения в США, и обосновывал свои действия якобы заботой о росте популярности Путина в Соединенных Штатах.

Кроме того, он хотел добиться расположения Путина в начале его первого президентского срока. Несмотря на то что советники Блэра говорили о рискованности и ошибочности такой стратегии, экс-премьер Великобритании продолжал «гнуть свою линию».

В результате, добавляют авторы, усилия Блэра потерпели крах. Российский президент начал планомерно проводить независимую внешнюю политику, которая привела к упрочению международного положения России. В итоге британский премьер и его окружение в неформальных беседах признали, что их политика в этом отношении закончилась полным фиаско.

Ранее, в середине июля, Блэр в интервью хорватскому порталу Index заявил, что эра западного политического и экономического господства подходит к концу в ситуации вокруг Украины и подъема Китая как «второй сверхдержавы» в мире. Он указал, что Запад уже не может ожидать, что великие мировые державы будут соблюдать международные нормы. Кроме того, он уверен, что самые масштабные геополитические изменения в этом столетии произойдут из-за Китая, а не России.

Тони Блэр — бывший лидер Лейбористской партии и премьер-министр Великобритании. Находился во главе британского правительства с 1997 по 2007 год. Политик стал рекордсменом среди британских лейбористов по продолжительности пребывания во главе партии. В XX веке у власти в течение трех всеобщих избирательных кампаний оставалась только Маргарет Тэтчер.