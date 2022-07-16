Тони Блэр заявил о конце эры господства Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр предупредил, что эра западного политического и экономического господства подходит к концу в ситуации вокруг Украины и подъема Китая как «второй сверхдержавы» в мире. Об этом он заявил хорватскому порталу Index 16 июля.

«Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада», — заявил Блэр.

Он добавил: Запад уже не может ожидать, что великие мировые державы будут соблюдать международные нормы. Кроме того, он уверен, что самые масштабные геополитические изменения в этом столетии произойдут из-за Китая, а не России. А в действиях Китая западный мир уже не может быть уверен, как прежде, отметил британский экс-премьер.

Ранее, 16 июля, президент Джо Байден заявил, что США не покинут Ближний Восток и не позволят занять свое место Китаю, России или Ирану.

В этот же день гонконгское издание сделало заявление, что призывы западных стран объединиться против России не нашли отклика в других частях мира.

Еще в марте американская газета Politico пророчила Байдену неудачу в его попытке стать спасителем Европы от российской энергозависимости. В статье говорится, что обещание президента США на деле лишь обязательство о попытке убедить компании в других странах отказаться от уже забронированных поставок, чтобы отправить газ в Европу.