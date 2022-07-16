В Китае заявили о «сломавшем» Запад Путине

Призывы Западных стран объединиться против России не нашли отклика в других частях мира. Такое заявление сделало гонконгское издание South China Morning Post.

Автор статьи Мохамед Зишан убежден, что президент России Владимир Путин без проблем смог получить поддержку от развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.

Также в статье отмечается, что Владимир Путин, будучи далеко не изолированным, в последние недели переписывался, в частности, с президентом Индонезии Джоко Видодо, экс-президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапакса и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза.

Зишан также обратил внимание на то, что на встрече G20, которая проходила на Бали, Запад избегал главу МИД России Сергея Лаврова. Однако, отмечает обозреватель, российского главу МИД все-таки застали «за душевными разговорами» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

Ранее, 14 июля, издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия стала ближе к России и не планирует помогать США в добыче нефти. Как подчеркнул автор статьи, президент России смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, в то время как большая часть развитых стран избегала его. Таким образом, заявило издание, Путин переиграл президента США Джо Байдена на «ближневосточном ринге».