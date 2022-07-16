США не оставят Ближний Восток и не дадут занять место Китаю, России или Ирану

США не покинут Ближний Восток и не позволят занять свое место Китаю, России или Ирану. Об этом американский лидер Джо Байден заявил во время выступления на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

«Мы не уйдем [из региона] и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», — отметил он, подчеркнув, что интересы США тесно сплетены с успехами Ближнего Востока.

Кроме того, Америка планирует и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером в регионе, так как мир становится всё более конкурентным, а проблемы, с которыми приходится сталкиваться, — более сложными.

13 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни предрек «большой конфуз» во время предстоящего визита Байдена в Саудовскую Аравию. По его словам, хозяин Белого дома во время визита планирует «попросить» у Эр-Рияда больше нефти. Однако, по мнению телеведущего, это вряд ли возможно. Он сообщил, что в случае согласия Саудовской Аравии потребуется одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия. Варни подчеркнул, что нынешние проблемы США исходят от «первого дня Байдена у власти».

В апреле газета The Wall Street Journal заявляла, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт обусловлен позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежеланием саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.

Еще в марте американская газета Politico пророчила Байдену неудачу в его попытке стать спасителем Европы от российской энергозависимости. В статье говорится, что обещание президента США на деле лишь обязательство о попытке убедить компании в других странах отказаться от уже забронированных поставок, чтобы отправить газ в Европу.