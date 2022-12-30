Евродепутат заявил о страданиях европейцев из-за плана ЕС по борьбе с Россией

Политика Евросоюза (ЕС), направленная на противостояние с Россией, привела к ужасным последствиям для простых граждан. Об этом 30 декабря на своей странице в Twitter написал депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес под видео со своим выступлением в парламенте ЕС.

Он сослался на полученный доклад, что 21,9% граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности, и обратил внимание на то, что власти призывают нарастить расходы на оборону.

«Мультифинансовая структура нуждается в пересмотре, но что мы делаем, чтобы остановить войну?» — задался он вопросом.

Политик отметил, что ЕС готов «драться с Россией до последнего украинца», одновременно заставляя страдать своих граждан.

«Безумие», — резюмировал он.

Накануне стало известно, что Венгрия планирует в 2023 году поставить перед властями ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций. 20 декабря отмечалось, что Венгрия призывает Еврокомиссию (ЕК) тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы.

Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России», отметили венгерские власти.

До этого, 17 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что введение новых санкций против России нанесет ущерб самому ЕС. Она отметила, что из-за необдуманных шагов руководства союза жители европейских стран столкнулись с дефицитом электроэнергии и зашкаливающей инфляцией

Также в декабре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.